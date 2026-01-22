WSJ: США хотят сместить власти на Кубе
Администрации президента США Дональда Трампа ищет приближенных к правительству Кубы, чтобы до конца года свергнуть власть в стране, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Соединенные Штаты оценивают экономику республики как находящуюся на грани краха. Согласно материалу, правительство еще никогда не было таким хрупким после потери покровителя в лице захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Воодушевленный его свержением Трамп выступал с угрозами в адрес Кубы, пишет издание. Он пригрозил, что Гавана не будет получать нефть из Венесуэлы в качестве компенсации за услуги в области безопасности.
5 января Госдепартамент США заявил, что Западное полушарие Земли отныне является исключительной зоной интересов Штатов. Он указал, что Трамп не допустит возникновения угроз для безопасности страны.