Политика

WSJ: США хотят сместить власти на Кубе

Ведомости

Администрации президента США Дональда Трампа ищет приближенных к правительству Кубы, чтобы до конца года свергнуть власть в стране, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Соединенные Штаты оценивают экономику республики как находящуюся на грани краха. Согласно материалу, правительство еще никогда не было таким хрупким после потери покровителя в лице захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Воодушевленный его свержением Трамп выступал с угрозами в адрес Кубы, пишет издание. Он пригрозил, что Гавана не будет получать нефть из Венесуэлы в качестве компенсации за услуги в области безопасности.

3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке. Им предъявлены многочисленные обвинения, в том числе в наркотерроризме.

5 января Госдепартамент США заявил, что Западное полушарие Земли отныне является исключительной зоной интересов Штатов. Он указал, что Трамп не допустит возникновения угроз для безопасности страны.

