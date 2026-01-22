Трамп назвал потенциальных кандидатов на президентские выборы 2028 года
У республиканской партии есть сильная команда кандидатов, способных продолжить политическую линию президента США Дональда Трампа на выборах 2028 г. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу NewsNation.
«У нас, безусловно, есть хорошая скамья [кандидатов]. У нас есть очень талантливые люди», – подчеркнул он.
Хотя Трамп не назвал конкретных имен своих фаворитов, он отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и глава минфина Скотт Бесент являются выдающимися фигурами.
В начале декабря американский предприниматель Илон Маск предположил, что после Трампа США возглавит Вэнс. По его мнению, страна находится в начале «великого 12-летнего периода», который продлится до прихода к власти второй администрации Трампа.
Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го американского президента 20 января 2025 г.
Данные опроса CNN, опубликованного 16 января, свидетельствуют о том, что большинство опрошенных граждан США – 58% – считают, что первый год Трампа на посту президента в ходе второго срока был провальным. Они считают, что американский лидер ставит неправильные приоритеты, а также делает слишком мало для решения проблем экономики страны.