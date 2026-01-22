Трамп назвал потенциальных кандидатов на президентские выборы 2028 года

Данные опроса CNN, опубликованного 16 января, свидетельствуют о том, что большинство опрошенных граждан США – 58% – считают, что первый год Трампа на посту президента в ходе второго срока был провальным. Они считают, что американский лидер ставит неправильные приоритеты, а также делает слишком мало для решения проблем экономики страны.