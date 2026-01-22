Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп назвал потенциальных кандидатов на президентские выборы 2028 года

Ведомости

У республиканской партии есть сильная команда кандидатов, способных продолжить политическую линию президента США Дональда Трампа на выборах 2028 г. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу NewsNation.

«У нас, безусловно, есть хорошая скамья [кандидатов]. У нас есть очень талантливые люди», – подчеркнул он.

Хотя Трамп не назвал конкретных имен своих фаворитов, он отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и глава минфина Скотт Бесент являются выдающимися фигурами.

CNN: граждане США считают провальным первый год Трампа на посту президента

Политика / Международные новости

В начале декабря американский предприниматель Илон Маск предположил, что после Трампа США возглавит Вэнс. По его мнению, страна находится в начале «великого 12-летнего периода», который продлится до прихода к власти второй администрации Трампа.

Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го американского президента 20 января 2025 г.

Данные опроса CNN, опубликованного 16 января, свидетельствуют о том, что большинство опрошенных граждан США – 58% – считают, что первый год Трампа на посту президента в ходе второго срока был провальным. Они считают, что американский лидер ставит неправильные приоритеты, а также делает слишком мало для решения проблем экономики страны.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её