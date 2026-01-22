Армения подписала устав «Совета мира» на основе участия без членских взносов
Армения подписала устав «Совета мира» на условиях участия без обязательных членских взносов. Об этом сообщила пресс-секретарь МИДа республики Ани Бадалян.
«Страна, приглашенная президентом США Трампом, может присоединиться к совету без четко определенного членского взноса на срок до трех лет, который подлежит пересмотру в соответствии с установленной процедурой по истечении этого срока», – пояснила Бадалян (цитата по «Арменпресс»).
В МИДе уточнили, что упоминаемый членский взнос в $1 млрд носит добровольный характер и применяется только в случае, если государство решит стать постоянным членом организации в течение года после вступления устава в силу.
22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе устав «Совета мира» по Газе подписали лидеры 19 стран. Трансляцию церемонии вел Белый дом. Документ подписали США, Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, самопровозглашенное Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.
Президент США Дональд Трамп назвал создание организации «великим наследием» и заявил, что рассчитывает добиться мира во всем мире. Американский лидер также добавил, что намерен возглавить новую структуру.
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что к работе «Совета мира» могут присоединиться новые страны. По его словам, приглашения были направлены 50 государствам, откликнулись 35, включая Россию и Белоруссию.
22 января президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом заявил о готовности России направить в созданный по инициативе Трампа «Совет мира» $1 млрд удерживаемых активов для поддержки Палестины.