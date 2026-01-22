Армения подписала устав «Совета мира» на основе участия без членских взносов

«Страна, приглашенная президентом США Трампом, может присоединиться к совету без четко определенного членского взноса на срок до трех лет, который подлежит пересмотру в соответствии с установленной процедурой по истечении этого срока», – пояснила Бадалян (цитата по «Арменпресс»).