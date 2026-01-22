Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Москву

Его самолет приземлился во «Внуково»
Ведомости

Самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа приземлился в аэропорту «Внуково». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, борт прибыл около 22:35 мск.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Уиткофф и зять главы Белого дома, инвестор Джаред Кушнер, прибудут в Москву для переговоров после 19:00–20:00 мск.

По словам Пескова, в ходе встречи планируется продолжить обсуждение украинского урегулирования и сопутствующих тем. Известно, что с российской стороны в переговорах примет участие помощник президента РФ Юрий Ушаков. После их завершения он проведет телефонный брифинг.

Находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, спецпосланник президента США заявлял, что урегулирование конфликта на Украине свелось к одному ключевому вопросу, отметив, что стороны находятся на завершающем этапе переговорного процесса и выразив оптимизм в отношении их исхода.

21 января американский лидер Дональд Трамп отмечал, что стороны конфликта близки к моменту, когда российский и украинский лидеры придут к подписанию мирного соглашения. По его словам, Москва и Киев сейчас заинтересованы в достижении сделки.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте