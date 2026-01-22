Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Москву

Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в МосквуЕго самолет приземлился во «Внуково»
Самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа приземлился в аэропорту «Внуково». Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, борт прибыл около 22:35 мск.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Уиткофф и зять главы Белого дома, инвестор Джаред Кушнер, прибудут в Москву для переговоров после 19:00–20:00 мск.
По словам Пескова, в ходе встречи планируется продолжить обсуждение украинского урегулирования и сопутствующих тем. Известно, что с российской стороны в переговорах примет участие помощник президента РФ Юрий Ушаков. После их завершения он проведет телефонный брифинг.
Находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, спецпосланник президента США заявлял, что урегулирование конфликта на Украине свелось к одному ключевому вопросу, отметив, что стороны находятся на завершающем этапе переговорного процесса и выразив оптимизм в отношении их исхода.
21 января американский лидер Дональд Трамп отмечал, что стороны конфликта близки к моменту, когда российский и украинский лидеры придут к подписанию мирного соглашения. По его словам, Москва и Киев сейчас заинтересованы в достижении сделки.