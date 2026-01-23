Песков назвал примерную сумму замороженных активов России в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался называть точную сумму российских замороженных активов в США, но уточнил, что она составляет чуть меньше, чем $5 млрд.
Представитель Кремля напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о решении выделить $1 млрд из этих арестованных активов в «Совет мира» по сектору Газа, чтобы они были потрачены на гуманитарные цели в Палестине. Он уточнил, что эта тема обсуждалась на переговорах главы государства с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
«По остальным деньгам из этой суммы, упомянутой мной, Путин также сказал, что они могут быть потрачены на восстановление территорий, пострадавших в результате боевых действий», – подчеркнул Песков на брифинге.
22 января Путин на встрече с Аббасом объявил о готовности России направить в «Совет мира» $1 млрд удерживаемых активов для поддержки Палестины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что эта готовность также была акцентирована при обмене мнениями по «Совету» на переговорах Путина с американской делегацией в Москве.
Песков уточнял, что юридическая сторона передачи средств в «Совет мира» пока непонятна. По его мнению, в этом случае потребуется разблокировка активов и «определенные действия» со стороны Вашингтона.