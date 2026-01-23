Песков назвал примерную сумму замороженных активов России в США

Представитель Кремля напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о решении выделить $1 млрд из этих арестованных активов в «Совет мира» по сектору Газа, чтобы они были потрачены на гуманитарные цели в Палестине. Он уточнил, что эта тема обсуждалась на переговорах главы государства с президентом Палестины Махмудом Аббасом.