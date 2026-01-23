Кремль передал слова поддержки пострадавшему в ДТП Хинштейну

На следующий день Хинштейн рассказал, что его успешно прооперировали после ДТП. Он уточнил, что сейчас находится в Курской областной клинической больнице. По словам губернатора, ситуация оказалась хуже, чем предполагалось изначально: у главы региона диагностировали перелом бедренной кости. Некоторое время губернатор проведет в медучреждении.