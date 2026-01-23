Газета
Главная / Политика /

Кремль передал слова поддержки пострадавшему в ДТП Хинштейну

Ведомости

Кремль передал слова поддержки губернатору Курской области Александру Хинштейну, в том числе от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга. 

По его словам, Кремль провел контакты с губернатором, как только последний отошел от наркоза. Песков добавил, что глава государства планирует провести с Хинштейном телефонный разговор. 

«Александр действительно полон решимости, несмотря на такую аварию, несмотря на такие травмы, продолжать работу. Мы полностью его поддерживаем в этом, знаем, что он человек сильный и решительный. Желаем ему скорейшего выздоровления», – добавил пресс-секретарь президента РФ. 

Курского губернатора Хинштейна прооперировали после ДТП

Политика

Хинштейн попал в аварию 22 января. Инцидент произошел в Конышевском районе Курской области, куда он планировал нанести рабочий визит. По словам губернатора, машину занесло на сложном участке дороги из-за сложных погодных условий и выбросило на обочину.

На следующий день Хинштейн рассказал, что его успешно прооперировали после ДТП. Он уточнил, что сейчас находится в Курской областной клинической больнице. По словам губернатора, ситуация оказалась хуже, чем предполагалось изначально: у главы региона диагностировали перелом бедренной кости. Некоторое время губернатор проведет в медучреждении.

