Кремль передал слова поддержки пострадавшему в ДТП Хинштейну
Кремль передал слова поддержки губернатору Курской области Александру Хинштейну, в том числе от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По его словам, Кремль провел контакты с губернатором, как только последний отошел от наркоза. Песков добавил, что глава государства планирует провести с Хинштейном телефонный разговор.
«Александр действительно полон решимости, несмотря на такую аварию, несмотря на такие травмы, продолжать работу. Мы полностью его поддерживаем в этом, знаем, что он человек сильный и решительный. Желаем ему скорейшего выздоровления», – добавил пресс-секретарь президента РФ.
Хинштейн попал в аварию 22 января. Инцидент произошел в Конышевском районе Курской области, куда он планировал нанести рабочий визит. По словам губернатора, машину занесло на сложном участке дороги из-за сложных погодных условий и выбросило на обочину.
На следующий день Хинштейн рассказал, что его успешно прооперировали после ДТП. Он уточнил, что сейчас находится в Курской областной клинической больнице. По словам губернатора, ситуация оказалась хуже, чем предполагалось изначально: у главы региона диагностировали перелом бедренной кости. Некоторое время губернатор проведет в медучреждении.