Sky News: начались переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби
В Абу-Даби стартовали переговоры украинской, российской и американской сторон по урегулированию конфликта. Неизвестно, находятся ли представители делегаций Украины и России в одной комнате. Об этом сообщает Sky News.
Издание отмечает, что эти переговоры должны стать первыми прямыми трехсторонними мирными переговорами с начала спецоперации на Украине.
Помощник президент РФ Юрий Ушаков сообщал, что первое заседание трехсторонней группы назначено на 23 января. По его словам, в ее состав вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, что начало переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины ожидается 23 или 24 января.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф проведут переговоры по экономическим вопросам в Абу-Даби наедине, сообщал Песков.