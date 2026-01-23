Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Sky News: начались переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби

Ведомости

В Абу-Даби стартовали переговоры украинской, российской и американской сторон по урегулированию конфликта. Неизвестно, находятся ли представители делегаций Украины и России в одной комнате. Об этом сообщает Sky News. 

Издание отмечает, что эти переговоры должны стать первыми прямыми трехсторонними мирными переговорами с начала спецоперации на Украине. 

Помощник президент РФ Юрий Ушаков сообщал, что первое заседание трехсторонней группы назначено на 23 января. По его словам, в ее состав вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, что начало переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины ожидается 23 или 24 января.  

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф проведут переговоры по экономическим вопросам в Абу-Даби наедине, сообщал Песков.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь