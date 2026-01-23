Газета
Главная / Политика /

CNN Turk: Путин превратил замороженные активы в инструмент переговоров

Ведомости

Президент России Владимир Путин продемонстрировал дипломатическую гибкость Москвы, превратив проблему замороженных российских активов на Западе в активный инструмент переговоров. Об этом в своей авторской колонке написал журналист CNN Turk Сияменд Качмаз.

По мнению аналитика, ключевым маневром стало предложение России выделить $1 млрд из этих средств на инициативу США «Совет мира» для восстановления Газы. Качмаз отмечает: «Путин не только придал замороженным российским активам дипломатическую идентичность, но и вывел их из пассивного положения, превратив в активный инструмент в международных политических переговорах».

Кроме того, эксперт выделяет ответный ход Путина в дискуссии о Гренландии, где российский лидер, напомнив историю продажи Аляски и Виргинских островов, дистанцировал Москву от этого вопроса. По мнению Качмаза, это показывает, что Россия умеет точно рассчитывать свои дипломатические шаги и укреплять позиции в формирующемся многополярном мире, в отличие от ЕС, который, по его оценке, «затягивает процессы».

Читайте также:Путин на совещании с членами Совбеза обсудил «Совет мира» и Гренландию
