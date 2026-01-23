CNN Turk: Путин превратил замороженные активы в инструмент переговоров

Кроме того, эксперт выделяет ответный ход Путина в дискуссии о Гренландии, где российский лидер, напомнив историю продажи Аляски и Виргинских островов, дистанцировал Москву от этого вопроса. По мнению Качмаза, это показывает, что Россия умеет точно рассчитывать свои дипломатические шаги и укреплять позиции в формирующемся многополярном мире, в отличие от ЕС, который, по его оценке, «затягивает процессы».