Политика

Мерц: Германия не может принять структуру управления «Совета мира»

Ведомости

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что готов присоединиться к созданному по инициативе президента США Дональда Трампа «Совету мира», однако Берлин не может принять нынешнюю структуру управления организации.

По словам Мерца, он до этого заявлял американскому лидеру о готовности участвовать в работе совета при условии, что он будет курировать мирный процесс в секторе Газа, включая второй этап урегулирования, который пока не начался и предполагает разоружение «Хамаса». «В том виде, в котором сейчас создан «Совет мира», мы не можем принять его структуру управления в Германии, даже по конституционным соображениям», – пояснил канцлер.

При этом Мерц подчеркнул, что ФРГ готова рассмотреть другие форматы сотрудничества с США, если они будут способствовать поиску решений для достижения мира в различных регионах мира. «И я не хочу ограничиваться только Газой и Ближним Востоком», – добавил он.

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав «Совета мира». Трамп тогда назвал создание организации великим наследием и заявил, что рассчитывает добиться мира во всем мире.

В тот же день президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом объявил о готовности России направить в «Совет мира» $1 млрд удерживаемых активов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что юридическая сторона передачи средств пока остается неясной. По его словам, для этого потребуется разблокировка активов и «определенные действия» со стороны Вашингтона.

