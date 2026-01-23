Мерц: Германия не может принять структуру управления «Совета мира»

По словам Мерца, он до этого заявлял американскому лидеру о готовности участвовать в работе совета при условии, что он будет курировать мирный процесс в секторе Газа, включая второй этап урегулирования, который пока не начался и предполагает разоружение «Хамаса». «В том виде, в котором сейчас создан «Совет мира», мы не можем принять его структуру управления в Германии, даже по конституционным соображениям», – пояснил канцлер.