Главная / Политика /

Трамп получил приглашение посетить Россию

Но практического развития эта идея пока не получила, рассказал Рябков
Ведомости

Президента США Дональда Трампа действительно пригласили в Россию, но практического развития эта идея с тех пор не получила. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Конечно, приглашение президенту Трампу посетить Российскую Федерацию в Анкоридже было сделано», – сказал он (цитата по ТАСС).

Рябков уточнил, что для организации встречи необходима «содержательная сторона», а затем – соглашение по месту проведения. После завершения переговоров на Аляске в августе 2025 г. президент РФ Владимир Путин предложил Трампу встретиться в следующий раз в Москве. 

Осенью президенты могли провести переговоры в Будапеште. Встреча была запланирована на конец октября, но не состоялась. 22 октября американский президент во время беседы с генсекретарем НАТО Марком Рютте объявил об отмене встречи, пояснив, что стороны вряд ли смогли бы достичь договоренностей по урегулированию российско-украинского конфликта.

Трамп, вместе с тем, пообещал венгерскому премьер-министру Виктору Орбану сохранить Будапешт в качестве места возможной встречи с Путиным.

23 января в Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры РФ, Украины и США по вопросам завершения конфликта. Оба раунда встреч проходили в закрытом режиме без присутствия прессы. Axios писал, что новые переговоры могут создать условия уже для встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

