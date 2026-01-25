Трамп получил приглашение посетить Россию

1 / 19

2025 г. стал самым теплым в Москве за весь период регулярных метеорологических наблюдений, которые ведутся с 1779-го. Согласно данным, предоставленным ТАСС МГУ имени М. В. Ломоносова, среднегодовая температура воздуха в столице впервые достигла 8,6 градуса.



Какими еще рекордами и событиями, произошедшими впервые, запомнился 2025-й – в галерее «Ведомостей». / Евгений Разумный / Ведомости