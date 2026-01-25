Трамп обвинил Китай в «захвате» Канады
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «успешно захватывает» некогда великую Канаду. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
«Китай успешно и полностью захватывает некогда великую страну – Канаду. Очень печально за этим наблюдать. Я лишь надеюсь, что они оставят хоккей в покое», – написал Трамп.
Ранее тем же днем он опубликовал сообщение, где заявил, что Китай не сможет взять под контроль Канаду, так как США не позволят это сделать.
16 января было объявлено о соглашении между Канадой и Китаем по взаимному снижению или отмене таможенных пошлин. Китай снизит тарифы на продовольственные товары, в то время как Канада – на электромобили.
На этом фоне Трамп заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, Вашингтон незамедлительно введет пошлины в размере 100% на весь импорт из Канады.