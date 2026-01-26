Газета
Главная / Политика /

В Петербурге началась встреча Путина и султана Малайзии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин начал встречу с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом Исмаилом в георгиевском зале Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Ибрагим прибыл в Петербург с частным визитом. После экскурсии по Эрмитажу он проведет беседу тет-а-тет с Путиным.

Встречу Путина и Ибрагима 26 января анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Путин встретится с султаном Малайзии в Санкт-Петербурге

Политика / Международные отношения

В начале августа 2025 г. российский лидер принял султана в Кремле. Отмечалось, что он стал первым лидером Малайзии, который посещает РФ с государственным визитом после установления дипломатических отношений между двумя странами в 1967 г. Состоялись переговоры двух делегаций в узком составе.

Предыдущие переговоры РФ и Малайзии прошли 14 мая в Кремле. Тогда Путин рассказал премьеру страны Анвару Ибрагиму, который интересовался историей, о трех тронах в Андреевском зале Кремля и спросил: если на одном сидел царь, на втором – царица, то кто сидел на третьем? «Господин премьер-министр, практически не задумываясь, ответил: «Для второй жены». Господин премьер-министр не будет на меня сердиться, что я такие вещи рассказываю. Это ответ настоящего мусульманина, представителя исламской культуры. Должен сказать, что наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают, но обмен информацией всегда полезен для обеих сторон», – сказал российский лидер. «Но я понял [потом], что это [третий трон] для матери», – рассмеялся премьер.

