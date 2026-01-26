В Петербурге началась встреча Путина и султана Малайзии

Предыдущие переговоры РФ и Малайзии прошли 14 мая в Кремле. Тогда Путин рассказал премьеру страны Анвару Ибрагиму, который интересовался историей, о трех тронах в Андреевском зале Кремля и спросил: если на одном сидел царь, на втором – царица, то кто сидел на третьем? «Господин премьер-министр, практически не задумываясь, ответил: «Для второй жены». Господин премьер-министр не будет на меня сердиться, что я такие вещи рассказываю. Это ответ настоящего мусульманина, представителя исламской культуры. Должен сказать, что наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают, но обмен информацией всегда полезен для обеих сторон», – сказал российский лидер. «Но я понял [потом], что это [третий трон] для матери», – рассмеялся премьер.