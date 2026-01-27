Еврокомиссия сочла бесперспективными иски против запрета на газ из России

«Это не означает, что мы прекратим совместную работу с Венгрией и Словакией и поддержку их в диверсификации и поэтапном отказе. Мы продолжим делать это со всеми нашими государствами-членами, как это было до сих пор», – пояснила Пиньо (цитата по «РИА Новости»).