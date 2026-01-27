Еврокомиссия сочла бесперспективными иски против запрета на газ из России
Еврокомиссия уверена, что судебные иски Венгрии и Словакии против запрета на импорт российского газа не будут иметь юридических перспектив. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель ЕК Паула Пиньо.
«Это не означает, что мы прекратим совместную работу с Венгрией и Словакией и поддержку их в диверсификации и поэтапном отказе. Мы продолжим делать это со всеми нашими государствами-членами, как это было до сих пор», – пояснила Пиньо (цитата по «РИА Новости»).
При этом Пиньо отметила, что подобные споры не являются исключительными. Уже были случаи, когда государство-член подавало иск против законодательства ЕС.
26 января Совет ЕС утвердил документ о поэтапном прекращении импорта российского трубопроводного газа и СПГ. Запрет на ввоз российского сжиженного природного газа должен вступить в силу с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.
После этого сообщалось, что Словакия и Венгрия подадут два отдельных иска против запрета на импорт российского газа. Словацкий премьер Роберт Фицо также выразил мнение, что к моменту введения запрета конфликт на Украине может завершиться и страны ЕС вновь будут заинтересованы в переговорах о поставках ресурсов из России.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал решение о запрете результатом масштабного юридического мошенничества. По его словам, такие ограничения санкционного характера должны приниматься единогласно всеми 27 государствами союза, однако Еврокомиссия провела его большинством голосов, оформив как меру торговой политики.