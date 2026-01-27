Сенатор Грэм готовит закон о санкциях за действия против курдов в Сирии

«Это было бы катастрофой для репутации Америки и ее национальной безопасности – отказаться от курдов, которые были главным союзником в уничтожении халифата ИГИЛ (признана экстремистской и террористической организацией, запрещена на территории РФ)», – написал Грэм. По его словам, курды находятся под угрозой со стороны нового сирийского правительства, которое союзничает с Турцией.