Сенатор Грэм готовит закон о санкциях за действия против курдов в Сирии
Сенатор-республиканец США Линдси Грэм заявил, что внесет законопроект о введении жестких санкций против любого правительства или группы, участвующих в военных действиях против курдов в Сирии. Об этом он сообщил в социальной сети X, выразив «глубокую обеспокоенность» ухудшением ситуации в регионе.
«Это было бы катастрофой для репутации Америки и ее национальной безопасности – отказаться от курдов, которые были главным союзником в уничтожении халифата ИГИЛ (признана экстремистской и террористической организацией, запрещена на территории РФ)», – написал Грэм. По его словам, курды находятся под угрозой со стороны нового сирийского правительства, которое союзничает с Турцией.
Сенатор выразил уверенность, что «Закон о спасении курдов» получит сильную двухпартийную поддержку в конгрессе и должен быть «действенным, чтобы быть эффективным». Законопроект будет внесен на этой неделе.
18 января правительство Сирии и поддерживаемый США курдский альянс «Сирийские демократические силы» (SDF) подписали соглашение о прекращении боевых действий. Согласно договоренностям, официальный Дамаск получит расширенный контроль над ключевыми территориями и ресурсами, включая нефтяные и газовые месторождения.
21 января «Ведомости» писали о том, что SDF курдской администрации Северо-Восточной Сирии (Рожавы) заявил о продолжении сопротивления временному президенту страны Ахмеду аш-Шараа. СДС обвинил в срыве перемирия подчиненные аш-Шараа силы.