Bloomberg: США и Дания начали переговоры по Гренландии, чтобы успокоить Трампа
Американские, датские и гренландские чиновники 28 января провели переговоры, в ходе которых они обсудили рамочное соглашение по Гренландии. Эта встреча является попыткой удовлетворить желание президента США Дональда Трампа увеличить присутствие на острове, пишет Bloomberg.
Как сообщает агентство, переговоры последовали за заявлением Трампа, который пообещал воздержаться от введения пошлин в отношении нескольких европейских стран, которые выступают против усилий американской стороны по захвату Гренландии.
Датские чиновники заявили, что будут готовы вести переговоры и пересмотреть сотрудничество с США по Гренландии, если оно не будет включать вопросы о суверенитете острова.
Трамп заявлял о своих притязаниях на остров в начале своего второго президентского срока. Эта риторика усилилась в начале 2026 г. По версии американского лидера, Гренландии «угрожают» российские и китайские корабли. The New York Times писала, что американские и европейские официальные лица все же не видят угрозы для Гренландии со стороны РФ и Китая.
Reuters сообщало, что Вашингтон все еще может провести военную операцию в Гренландии. «Администрация, похоже, в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией, не проконсультировавшись предварительно с конгрессом», – говорится в материале.