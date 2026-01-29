Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков не стал комментировать возможность энергетического перемирия с Украиной

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не прокомментировал переговоры между Москвой и Киевом на тему энергетического перемирия.

«Нет, я не могу пока это комментировать», – сказал он.

25 января Минобороны сообщало, что российская армия поразила объект энергетической инфраструктуры на Украине, обеспечивающий работу военно-промышленного комплекса страны. Также ВС РФ нанесла удары по цеху производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 159 районах.

27 января глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский готов провести прямую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить ключевые нерешенные вопросы мирного процесса. По словам Сибиги, двумя наиболее чувствительными и несогласованными темами остаются территориальные вопросы и будущий контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Именно их Зеленский готов обсудить на высшем уровне.

28 января помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что если Зеленский готов к встрече с Путиным, Кремль приглашает его в Москву.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её