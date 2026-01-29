Песков не стал комментировать возможность энергетического перемирия с Украиной

27 января глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский готов провести прямую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить ключевые нерешенные вопросы мирного процесса. По словам Сибиги, двумя наиболее чувствительными и несогласованными темами остаются территориальные вопросы и будущий контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Именно их Зеленский готов обсудить на высшем уровне.