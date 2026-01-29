Die Welt: система власти Зеленского столкнулась с внутриполитическим кризисом
Система власти президента Украины Владимира Зеленского начинает давать сбой на фоне внутриполитического кризиса, пишет Die Welt.
Как отмечает издание, за последние месяцы на Украине обострились конфликты вокруг антикоррупционной политики, кадровых решений и распределения полномочий между центральной властью и регионами. В частности, попытка ослабить ключевые антикоррупционные органы вызвала массовое недовольство и была отменена после критики со стороны европейских партнеров. Позднее страну потрясли коррупционные скандалы, затронувшие государственные компании и окружение президента.
Die Welt указывает, что отставка главы офиса президента Андрея Ермака и назначение на ключевые посты фигур с высоким общественным рейтингом, включая главу военной разведки Кирилла Буданова, свидетельствуют о поиске Зеленским новых опор внутри системы. Однако популярность таких фигур одновременно усиливает конкуренцию внутри элит и подрывает монополию президента на политическое лидерство.
Издание также обращает внимание на ослабление дисциплины в парламентской фракции партии «Слуга народа». Формальное однопартийное большинство все чаще оказывается нестабильным, а президенту приходится искать поддержку у оппозиции. Это сопровождается требованиями расширить роль парламента и обсуждениями идеи правительства национального единства.
Дополнительным фактором напряженности Die Welt называет конфликты между центральной властью и мэрами крупных городов, а также споры вокруг полномочий военных администраций, введенных в условиях военного положения. Местные власти воспринимают их как вмешательство в сферу самоуправления, а попытки перераспределения налоговых поступлений усиливают недоверие к Киеву.
18 января Bloomberg писал, что Зеленский проводит серию встреч со своими возможными оппонентами на выборах президента Украины. По данным источников, среди его собеседников были экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный, общественный деятель и глава благотворительного фонда Сергей Притула, а также бывший активист Сергей Стерненко.