Die Welt: система власти Зеленского столкнулась с внутриполитическим кризисом

Как отмечает издание, за последние месяцы на Украине обострились конфликты вокруг антикоррупционной политики, кадровых решений и распределения полномочий между центральной властью и регионами. В частности, попытка ослабить ключевые антикоррупционные органы вызвала массовое недовольство и была отменена после критики со стороны европейских партнеров. Позднее страну потрясли коррупционные скандалы, затронувшие государственные компании и окружение президента.