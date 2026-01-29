Трамп анонсировал скорое урегулирование конфликта на Украине
Российско-украинский конфликт могут урегулировать уже «скоро». Об этом вновь заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своей администрацией в Вашингтоне.
«Мы урегулировали восемь конфликтов, и, как мы думаем, скоро будет еще один. Стив Уиткофф очень усердно работает, и Джаред [Кушнер], и все остальные, и я думаю, что скоро мы его урегулируем», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Трамп не впервые заявляет о возможности скорого урегулирования на Украине. Прошлый раз он почти дословно говорил об этом 27 января, писали «Ведомости».
Россия, Украина и США с 23 января проводят трехсторонние переговоры в Абу-Даби (ОАЭ). Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на встречах обсуждаются параметры завершения боевых действий.