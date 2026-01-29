Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп анонсировал скорое урегулирование конфликта на Украине

Ведомости

Российско-украинский конфликт могут урегулировать уже «скоро». Об этом вновь заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своей администрацией в Вашингтоне.

«Мы урегулировали восемь конфликтов, и, как мы думаем, скоро будет еще один. Стив Уиткофф очень усердно работает, и Джаред [Кушнер], и все остальные, и я думаю, что скоро мы его урегулируем», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Трамп не впервые заявляет о возможности скорого урегулирования на Украине. Прошлый раз он почти дословно говорил об этом 27 января, писали «Ведомости».

Россия, Украина и США с 23 января проводят трехсторонние переговоры в Абу-Даби (ОАЭ). Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на встречах обсуждаются параметры завершения боевых действий.

В Кремле отмечали, что переговоры «очень сложные». Глава российской делегации начальник Главного управления Генштаба РФ Игорь Костюков рассказал 29 января, что у украинцев на встречах «грустное настроение», в то время как у российской стороны – «хорошее».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её