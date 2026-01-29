Уиткофф сообщил о значительном прогрессе на переговорах по Украине в ОАЭ

Переговоры России, Украины и США в ОАЭ начались 23 января и должны продолжиться 1 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обсуждение украинского урегулирования «сложным». Но, по его словам, само обсуждение тем, связанных с урегулированием украинского кризиса на экспертном уровне, уже можно считать прогрессом.