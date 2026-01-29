Уиткофф сообщил о значительном прогрессе на переговорах по Украине в ОАЭ
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о значительном продвижении на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме.
«Мы считаем, что добились значительного прогресса. Переговоры продолжатся примерно через неделю, но между сторонами происходит много позитивного», – отметил Уиткофф.
Переговоры России, Украины и США в ОАЭ начались 23 января и должны продолжиться 1 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обсуждение украинского урегулирования «сложным». Но, по его словам, само обсуждение тем, связанных с урегулированием украинского кризиса на экспертном уровне, уже можно считать прогрессом.
28 февраля стало известно, что Уиткофф и зять Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер не будут участвовать в новом раунде переговоров в ОАЭ. При этом допускалось, что американская сторона может быть представлена на следующей встрече.
Президент США 29 января заявил о скором завершении конфликта на Украине. «Мы урегулировали восемь конфликтов, и, как мы думаем, скоро будет еще один», – пояснил Трамп.