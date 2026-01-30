МИД КНР выступил против лишения Кубы «права на существование и развитие»

Китай выразил решительное осуждение действий, которые могут угрожать праву кубинского народа на жизнь и развитие. Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга, обсуждая указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом, который разрешает введение дополнительных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу.