МИД КНР выступил против лишения Кубы «права на существование и развитие»
Китай выразил решительное осуждение действий, которые могут угрожать праву кубинского народа на жизнь и развитие. Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга, обсуждая указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом, который разрешает введение дополнительных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу.
«Китай твердо поддерживает Кубу в защите ее национального суверенитета и безопасности, выступает против иностранного вмешательства в дела островного государства», – заявил он (цитата по ТАСС).
30 января Трамп объявил чрезвычайное положение в стране. По его словам, «политика, практика и действия правительства Кубы представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».