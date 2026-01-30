Газета
Главная / Политика /

МИД КНР выступил против лишения Кубы «права на существование и развитие»

Ведомости

Китай выразил решительное осуждение действий, которые могут угрожать праву кубинского народа на жизнь и развитие. Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга, обсуждая указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом, который разрешает введение дополнительных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу.

«Китай твердо поддерживает Кубу в защите ее национального суверенитета и безопасности, выступает против иностранного вмешательства в дела островного государства», – заявил он (цитата по ТАСС).

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что правительство Кубы является «огромной проблемой» для Вашингтона. Позже Politico со ссылкой на источники писало, что администрация Трампа может организовать военно-морскую блокаду для остановки импорта нефти на Кубу.

30 января Трамп объявил чрезвычайное положение в стране. По его словам, «политика, практика и действия правительства Кубы представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

