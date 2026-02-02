Медведев: Зеленский пытается устранить конкурентов делом против Тимошенко
Президент Украины Владимир Зеленский использует уголовное дело лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко для устранения политических конкурентов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту WarGonzo.
«То, что творится с Тимошенко и ее партией. Понятно, что нынешний руководитель этого политического режима пытается устранить конкурентов», – отметил Медведев.
Он также заявил, что украинская политика всегда сопровождалась коррупционными конфликтами, а некоторые процессы, по его мнению, контролируются внешними силами. Медведев утверждает, что «ряд органов управления на Украине был сформированы не без участия США и европейских структур». По его словам, представители ЦРУ находятся на территории Украины и, «по сути, дергают за нитки».
Тимошенко стала фигурантом антикоррупционного расследования. 15 января сообщалось об обысках у экс-премьера, проведенных Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. В ведомствах сообщали, что, по версии следствия, им удалось разоблачить руководителя одной из депутатских фракций Рады в связи с предложениями неправомерной выгоды ряду народных депутатов за голосование за или против конкретных законопроектов. Тимошенко отвергала обвинения, называя их абсурдными. 23 января стало известно, что за нее внесли залог более чем $765 000.