Медведев: Зеленский пытается устранить конкурентов делом против Тимошенко

Тимошенко стала фигурантом антикоррупционного расследования. 15 января сообщалось об обысках у экс-премьера, проведенных Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. В ведомствах сообщали, что, по версии следствия, им удалось разоблачить руководителя одной из депутатских фракций Рады в связи с предложениями неправомерной выгоды ряду народных депутатов за голосование за или против конкретных законопроектов. Тимошенко отвергала обвинения, называя их абсурдными. 23 января стало известно, что за нее внесли залог более чем $765 000.