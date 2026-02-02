Каллас: отход США от Европы начался до Трампа

Она также обратила внимание на растущий разрыв в восприятии союзнических отношений по разные стороны Атлантики. По данным на октябрь, более 40% американцев считали европейцев своими ближайшими союзниками, в то время как аналогичного мнения придерживались лишь 14% европейцев. Каллас предположила, что после недавних событий – включая торговые тарифы, угрозы в адрес Гренландии и дискуссии о будущем НАТО – этот показатель среди европейцев мог стать еще ниже.