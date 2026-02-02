Каллас: отход США от Европы начался до Трампа
Процесс дистанцирования США от Европы носит долгосрочный структурный характер и начался задолго до прихода к власти президента США Дональда Трампа, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, Евросоюзу необходимо срочно адаптироваться к новой реальности.
«На самом деле, если мы посмотрим на трансатлантическую политику или на то, что делает администрация США, на решения, которые она принимает. Это началось не при президенте Трампе. Я думаю, что политика разных администраций во многом схожа», – сказала Каллас (цитата по The Guardian).
Она также обратила внимание на растущий разрыв в восприятии союзнических отношений по разные стороны Атлантики. По данным на октябрь, более 40% американцев считали европейцев своими ближайшими союзниками, в то время как аналогичного мнения придерживались лишь 14% европейцев. Каллас предположила, что после недавних событий – включая торговые тарифы, угрозы в адрес Гренландии и дискуссии о будущем НАТО – этот показатель среди европейцев мог стать еще ниже.
23 января Politico со ссылкой на европейских дипломатов писало, что трансатлантические отношения с США при президенте Трампе вступили в фазу глубокого кризиса и больше не могут рассматриваться как надежный фундамент мировой безопасности. Поводом для резкого обострения стало его решение угрожать введением пошлин против стран ЕС, если они не согласятся отдать Гренландию.
1 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не вмешивается в процессы выстраивания отношений между Европой и США. «Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья», – добавил министр.
Лавров подчеркнул, что, скорее, Европа пытается испортить отношения между США и Россией, когда видит в политике Вашингтона крен в пользу Москвы в ущерб европейским государствам. Министр иностранных дел подчеркнул, что «кто как себя зарекомендовал, так к нему и относятся».