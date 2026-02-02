Bloomberg: ЕС может запретить импорт меди и платины из России
Евросоюз рассматривает возможность введения запрета на импорт из России платины, меди, иридия и родия в рамках 20-го пакета санкций. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
По их данным, ограничения могут затронуть поставки этих металлов, если инициативу поддержат все страны – участницы ЕС. Новый пакет санкций блок планирует принять уже в этом месяце.
Bloomberg отмечает, что возможный запрет обсуждается на фоне напряженной ситуации на рынке цветных и драгоценных металлов. Цены на медь за последний год достигали рекордных значений из-за высокого спроса и ограниченных поставок.
Издание отметило, что представители Европейской комиссии, которая отвечает за применение санкций в ЕС, отказались от комментариев.
28 января глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что 20-й пакет санкций против России ЕС намерен принять 24 февраля 2026 г. 13 января издание Euractiv сообщало, что также обсуждаются ограничения на экспорт предметов роскоши, обслуживание нефтяных танкеров и сокращение импортных квот на российские удобрения.