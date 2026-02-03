Газета
Главная / Политика /

МИД назвал переговоры с США работой на разных уровнях в сложнейших условиях

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала переговоры России с США сложнейшей работой в сложнейших условиях. Об этом она заявила на встрече со студентами Государственного университета управления.

«Это не переговоры, которые ведутся традиционно: у нас все нормально, у нас стандартные отношения, вы к нам приехали, наша очередь к вам приезжать», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По словам Захаровой, Москва и Вашингтон ведут не только стандартные переговоры, к которым все привыкли. Диалог ведется многопланово на разных уровнях с разными треками.

20 января спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и советником американского президента Джаредом Кушнером. Переговоры продолжалась более двух часов.

23 января стало известно о проведении новой встречи Дмитриева с Уиткоффом в Абу-Даби, где стороны продолжили консультации по экономическим вопросам. 31 января встреча Дмитриева и американской делегации повторилась.

