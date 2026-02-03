Трамп: закрытие газеты The New York Times стало бы отличной новостью для США
Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение работы газеты The New York Times стало бы «отличной новостью» для страны. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер назвал издание коррумпированным и беспринципным, а также обвинил его в обслуживании интересов сторонников левой идеологии. Он вспомнил, что они писали о нем только в негативном ключе во время последних выборов. «У всех, кто в курсе, к ним нет ни капли доверия, это ничтожная газетенка самого низкого уровня», – заявил Трамп.
Он добавил, что ждет момента, когда снижение тиражей приведет к закрытию газеты.
23 декабря Трамп называл The New York Times угрозой национальной безопасности США. «Их радикально левое, неуравновешенное поведение, написание лживых статей должно быть остановлено», – отмечал он.
Кроме того, 17 октября Трамп во второй раз подал иск о клевете против издания на сумму $15 млрд. Это произошло спустя месяц после того, как федеральный судья отклонил первоначальную жалобу. Исправленный документ занял 40 страниц: из него убрали часть политических комментариев, включая упоминания о победе на выборах 2024 г. и «мистификации о сговоре с Россией».
Первое заявление против газеты Трамп направил 16 сентября. Тогда он назвал The New York Times одной из худших и самых деградировавших в истории США и обвинил ее в том, что она стала «рупором» радикальной левой демократической партии.