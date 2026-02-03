Американские силы сбили беспилотник Ирана

Американские силы сбили беспилотник ИранаДрон «агрессивно» приблизился к авианосцу США в Аравийском море
Американские военные уничтожили иранский беспилотник в Аравийском море, передает Reuters со ссылкой на представителя Центрального командования вооруженных сил США Тима Хокинса.
Дрон Shahed-139 сбил истребитель F-35C после того, как он приблизился к авианосцу «Авраам Линкольн».
«Истребитель F-35C с авианосца “Авраам Линкольн” сбил иранский беспилотник в целях самообороны и защиты авианосца и находившегося на его борту персонала», – сказал Хокинс.
Белый дом подтвердил уничтожение БПЛА. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что авианосец находится в регионе по распоряжению президента США Дональда Трампа.
В конце января Трамп начал угрожать новыми ударами по Ирану с целью склонить Тегеран к переговорам по отказу от ядерной программы. Он заявил, что возможные удары превзойдут по масштабу те, что были нанесены по иранским ядерным объектам летом 2025 г.
Тегеран заявил о готовности к переговорам. Axios сообщал, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи могут провести переговоры по вопросам ядерной программы Тегерана в турецком Стамбуле 6 февраля. 3 февраля The New York Times писала, что Иран допускает приостановку своей ядерной программы для снижения напряженности на Ближнем Востоке.