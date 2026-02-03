Американские силы сбили беспилотник Ирана

В конце января Трамп начал угрожать новыми ударами по Ирану с целью склонить Тегеран к переговорам по отказу от ядерной программы. Он заявил, что возможные удары превзойдут по масштабу те, что были нанесены по иранским ядерным объектам летом 2025 г.