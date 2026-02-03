Газета
Политика

Левитт: Трампа не удивили удары по энергетике Украины

Ведомости

Российские удары по энергетическим объектам на Украине не удивили президента США Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Его реакция была, к сожалению, без удивления. Это две страны, которые уже несколько лет вовлечены в [конфликт]», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Трамп в конце января сообщил о договоренностях с президентом РФ Владимиром Путиным о приостановке атак на энергетику Украины на неделю. Россия активно наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины в течение января. В Кремле сообщили, что атаки были приостановлены до 1 февраля. 

Удары продолжились со 2 февраля. В частности, Минобороны РФ заявило об атаках на энергообъекты соседней страны в ночь на 3 февраля. Вечером 3 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Украина нанесла удары по энергосистеме Белгорода. Гладков сообщил, что власти начали подключать генераторы на социальных объектах, системах водоснабжения и водоотведения.

