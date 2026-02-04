В TikTok не нашли вмешательства РФ в выборы в Румынии в 2024 году
Администрация TikTok в отчете для Еврокомиссии не смогла подтвердить заявления румынских властей о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в Румынии в декабре 2024 г. Об этом говорится в докладе по итогам расследования юридического комитета палаты представителей конгресса США.
Президентская кампания в Румынии в 2024–2025 гг. сопровождалась скандалами. После того как оппозиционный кандидат Кэлин Джорджеску стал фаворитом первого тура в 2024 г., Конституционный суд отменил результаты голосования, а самого политика сняли с выборов. Его успех тогда объясняли предполагаемым российским вмешательством, в том числе через ботов в TikTok. Повторные выборы прошли в мае 2025 г.
«Внутренние документы TikTok, представленные комитету, похоже, опровергают эту версию [о российском вмешательстве в румынские выборы]», – отмечается в докладе. Поясняется, что соцсеть заявила, что не нашла и не получила никаких доказательств скоординированной сети из 25 000 аккаунтов, связанных с кампанией Джорджеску,
На повторных выборах в мае во втором туре победил бывший мэр Бухареста Никушор Дан.
18 мая 2025 г. основатель Telegram Павел Дуров также заявил, что правительство одной из стран Западной Европы просило мессенджер «заставить замолчать консервативные голоса в Румынии», но получило отказ. Он подчеркнул, что Telegram не будет ограничивать свободу пользователей и блокировать политические каналы. В публикации Дуров намекнул на Францию, использовав эмоджи багета, однако позже французский МИД опроверг эти утверждения, назвав их фейком.