В TikTok не нашли вмешательства РФ в выборы в Румынии в 2024 году

Президентская кампания в Румынии в 2024–2025 гг. сопровождалась скандалами. После того как оппозиционный кандидат Кэлин Джорджеску стал фаворитом первого тура в 2024 г., Конституционный суд отменил результаты голосования, а самого политика сняли с выборов. Его успех тогда объясняли предполагаемым российским вмешательством, в том числе через ботов в TikTok. Повторные выборы прошли в мае 2025 г.