Песков: Россия – не единственный поставщик нефтепродуктов в Индию
Россия не является единственным поставщиком нефтепродуктов в Индию, и закупки всегда осуществлялись также у других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Поэтому здесь никакой новации мы не видим», – пояснил представитель Кремля.
3 февраля Песков отмечал, что Индия не заявляла об отказе от российской нефти. Москва, по его словам, с уважением относится к отношениям Нью-Дели и Вашингтона, но придает ключевое значение развитию собственного стратегического партнерства с Индией. «И мы намерены дальше мирно развивать наши двусторонние отношения с Дели», – говорил он.
2 февраля сообщалось, что по итогам переговоров президента США Дональда Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Нью-Дели согласился увеличить закупки американской и венесуэльской нефти. Взамен США снизят тарифы с 25% до 18%. Трамп писал в Truth Social: «Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше у США и, возможно, у Венесуэлы».
Вице-премьер РФ Александр Новак 3 февраля выразил уверенность, что спрос на российскую нефть на мировом рынке сохранится. «В целом наш энергетический ресурс востребован, мы это зачастую видим, предложение всегда найдет спрос», – заявил он.