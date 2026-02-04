Газета
Главная / Политика /

Песков: Россия – не единственный поставщик нефтепродуктов в Индию

Ведомости

Россия не является единственным поставщиком нефтепродуктов в Индию, и закупки всегда осуществлялись также у других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Поэтому здесь никакой новации мы не видим», – пояснил представитель Кремля.

3 февраля Песков отмечал, что Индия не заявляла об отказе от российской нефти. Москва, по его словам, с уважением относится к отношениям Нью-Дели и Вашингтона, но придает ключевое значение развитию собственного стратегического партнерства с Индией. «И мы намерены дальше мирно развивать наши двусторонние отношения с Дели», – говорил он.

2 февраля сообщалось, что по итогам переговоров президента США Дональда Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Нью-Дели согласился увеличить закупки американской и венесуэльской нефти. Взамен США снизят тарифы с 25% до 18%. Трамп писал в Truth Social: «Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше у США и, возможно, у Венесуэлы».

Вице-премьер РФ Александр Новак 3 февраля выразил уверенность, что спрос на российскую нефть на мировом рынке сохранится. «В целом наш энергетический ресурс востребован, мы это зачастую видим, предложение всегда найдет спрос», – заявил он.

