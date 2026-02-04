Песков: Россия – не единственный поставщик нефтепродуктов в Индию

3 февраля Песков отмечал, что Индия не заявляла об отказе от российской нефти. Москва, по его словам, с уважением относится к отношениям Нью-Дели и Вашингтона, но придает ключевое значение развитию собственного стратегического партнерства с Индией. «И мы намерены дальше мирно развивать наши двусторонние отношения с Дели», – говорил он.