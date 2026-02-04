Газета
Главная / Политика /

Песков: конкретный срок истечения ДСНВ не имеет принципиального значения

Ведомости

Конкретный срок истечения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) вряд ли имеет принципиальное значение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заявил, что уточнит точную дату окончания действия документа.

3 февраля Песков сообщил, что Россия до сих пор не получила ответа от США по продлению ДСНВ. По его словам, США и РФ впервые останутся без основополагающего документа, который ограничивал и контролировал ядерные арсеналы держав. В Кремле считают, что это очень плохо и для стратегической безопасности России, и для безопасности во всем мире.

15 января президент РФ Владимир Путин объявил, что российская сторона готова еще один год после истечения 5 февраля срока ДСНВ придерживаться его количественных ограничений на боезаряды и их носители.

23 января в ходе брифинга Песков напомнил о словах президента США Дональда Трампа, что при истечении срока действия документа будет заключен новый договор, который «еще лучше». Представитель Кремля отметил, что делать новое соглашение «долго и сложно» и есть риск возникновения дефицита договорно-правовой базы в этой области.

