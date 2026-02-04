МИД: размещение европейских войск на Украине категорически неприемлемо для РФ

28 января госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что европейские войска могут разместить в рамках гарантий безопасности для Украины. До этого президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что страны коалиции договорились юридически закрепить обязательства перед Киевом и продолжить подготовку к развертыванию многонациональных сил на территории страны после прекращения огня.