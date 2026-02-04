МИД: размещение европейских войск на Украине категорически неприемлемо для РФ
Российская сторона считает неприемлемым размещение войск поддерживающей Киев «коалиции желающих» на Украине в рамках мирного соглашения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Для нас это категорически неприемлемо. Россия неоднократно заявляла, что размещение войск западных стран на территории Украины под каким бы то ни было флагом будет представлять угрозу нашей безопасности», – сказала она.
Представитель МИДа заявила, что западные войска будут рассматриваться Москвой в качестве «законной военной цели».
28 января госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что европейские войска могут разместить в рамках гарантий безопасности для Украины. До этого президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что страны коалиции договорились юридически закрепить обязательства перед Киевом и продолжить подготовку к развертыванию многонациональных сил на территории страны после прекращения огня.
2 февраля министр иностранных дел РФ повторил, что Москва определяет размещение западных войск на Украине как прямую угрозу своей безопасности. В МИДе указали, что эти шаги Киева и его союзников будут учитываться при определении переговорной позиции РФ.