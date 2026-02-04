Армия РФ взяла Староукраинку в Запорожской области и Степановку в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Староукраинка в Запорожской области и Степановку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Как сообщило ведомство, Староукраинку заняли подразделения группировки войск «Восток», которые продолжили продвижение в глубину обороны противника. А Степановку взяли подразделения «Южной» группировки войск.
2 февраля Минобороны сообщало, что российские силы установили контроль над Придорожным в Запорожской области. Этот населенный пункт также брали подразделения группировки «Восток».
1 февраля ведомство заявляло о взятии села Зеленое в Харьковской области силами группировки «Север», а также Сухецкого в ДНР подразделениями группировки «Центр».
31 января же сообщалось об установлении контроля над населенными пунктами Торецкое в ДНР и Петровка в Запорожской области.