Главная / Политика /

Армия РФ взяла Староукраинку в Запорожской области и Степановку в ДНР

Ведомости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Староукраинка в Запорожской области и Степановку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщило ведомство, Староукраинку заняли подразделения группировки войск «Восток», которые продолжили продвижение в глубину обороны противника. А Степановку взяли подразделения «Южной» группировки войск.

2 февраля Минобороны сообщало, что российские силы установили контроль над Придорожным в Запорожской области. Этот населенный пункт также брали подразделения группировки «Восток».

1 февраля ведомство заявляло о взятии села Зеленое в Харьковской области силами группировки «Север», а также Сухецкого в ДНР подразделениями группировки «Центр».

31 января же сообщалось об установлении контроля над населенными пунктами Торецкое в ДНР и Петровка в Запорожской области.

