Кремль: беседа РФ, США и Китая не была прообразом создания «большой тройки»

«Ну, я, честно говоря, не стал бы разделять этот взгляд в будущее, тем более что никакой связи Вашингтон – Пекин – Москва не было вчера. Вчера президент [РФ Владимир] Путин говорил с председателем [КНР Си Цзиньпином] Си, а потом председатель Си отдельно говорил с президентом [США Дональдом] Трампом. Это были разные беседы», – пояснил представитель Кремля.