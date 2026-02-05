Кремль: беседа РФ, США и Китая не была прообразом создания «большой тройки»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с заявлением о том, что контакты Москвы и Вашингтона, а также США и КНР, которые прошли 4 февраля, могут быть прообразом создания «большой тройки». Об этом он заявил в ходе брифинга.
«Ну, я, честно говоря, не стал бы разделять этот взгляд в будущее, тем более что никакой связи Вашингтон – Пекин – Москва не было вчера. Вчера президент [РФ Владимир] Путин говорил с председателем [КНР Си Цзиньпином] Си, а потом председатель Си отдельно говорил с президентом [США Дональдом] Трампом. Это были разные беседы», – пояснил представитель Кремля.
Он также подтвердил, что Москва была проинформирована о том, что после разговора с Путиным Си проведет беседу с Трампом.
Телефонный разговор китайского и российского лидеров состоялся 4 февраля. Путин и Си обсудили переговоры в Абу-Даби, ситуацию в Иране и Венесуэле, а также предстоящие в 2026 г. двусторонние встречи. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главы государств также обменялись взглядами по отношениям с американской стороной. «Наши подходы и здесь практически совпадают», – добавил он.
В тот же день Си провел телефонный разговор с Трампом. Американский лидер рассказал, что он обсудил со своим китайским коллегой торговлю, военные вопросы, грядущую поездку Трампа в КНР, которая состоится в апреле, украинский кризис и ситуацию с Ираном.