Трамп поддержал Орбана перед парламентскими выборами в Венгрии

27 января МИД Венгрии сообщил, что выразил протест послу Украины из-за вмешательства в избирательный процесс. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, подчеркнув, что Будапешт не допустит попыток повлиять на ход и результаты выборов.