Трамп поддержал Орбана перед парламентскими выборами в Венгрии
Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов, назначенных на апрель. Об этом он написал в соцсети Truth Social, выложив совместное фото.
Трамп напомнил, что поддерживал Орбана на выборах в 2022 г., и заявил, что «для него большая честь сделать это снова».
«Виктор Орбан – настоящий друг, борец и победитель, и я полностью поддерживаю его переизбрание на пост премьер-министра Венгрии – он никогда не подведет великий народ Венгрии!», – пояснил американский лидер.
Трамп также отметил, что при его администрации отношения между Венгрией и США добились «впечатляющих успехов» во многом благодаря Орбану, и выразил готовность продолжать тесное сотрудничество с венгерским премьером.
Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. 10 января правящая партия «Фидес» официально выдвинула Орбана кандидатом на пост премьер-министра на грядущих выборах. Сам Орбан заявлял о готовности вновь возглавить правительство.
Предстоящие выборы определят, сохранит ли Орбан пост главы кабинета, который он занимает с 2010 г. Основным соперником действующего премьера называют лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, выступающего за вступление Украины в Евросоюз.
27 января МИД Венгрии сообщил, что выразил протест послу Украины из-за вмешательства в избирательный процесс. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, подчеркнув, что Будапешт не допустит попыток повлиять на ход и результаты выборов.