Киев требует гарантий безопасности для Одессы

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что на второй встрече делегации обсуждали механизмы и способы практической имплементации мирного соглашения. По его словам, переговоры носили конструктивный характер и были сосредоточены на технических вопросах, связанных с обеспечением прекращения огня и контролем за остановкой боевых действий. Было также достигнуто соглашение об обмене военнопленными.