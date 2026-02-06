Киев требует гарантий безопасности для Одессы
Украина стремится получить гарантии безопасности для Одессы в рамках разработки мирного документа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Абу-Даби.
По его словам, для Киева этот вопрос является критически важным.
«Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу», – отметил он.
4–5 февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по мирному урегулированию. Обсуждения велись в закрытом режиме. Президент Украины Владимир Зеленский после их завершения анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время, не уточнив сроки.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что на второй встрече делегации обсуждали механизмы и способы практической имплементации мирного соглашения. По его словам, переговоры носили конструктивный характер и были сосредоточены на технических вопросах, связанных с обеспечением прекращения огня и контролем за остановкой боевых действий. Было также достигнуто соглашение об обмене военнопленными.