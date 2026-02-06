Медведев назвал идиотским запрет ЕС на импорт российского газа
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал идиотским решение Евросоюза о полном запрете импорта российского газа, включая СПГ, с 2027 г. Об этом он написал в своем канале в Max.
«При таком сценарии ЕС недосчитается порядка 17% своего нынешнего импорта голубого топлива», – написал Медведев, отметив, что такое решение может привести к негативным последствиям для самой Европы.
Зампред Совбеза также выразил сомнение в том, за счет каких источников Европа сможет компенсировать возможный дефицит топлива. По его оценке, в условиях нынешней суровой зимы уровень заполненности подземных хранилищ газа в ЕС остается низким. Так, он указал, что запасы газа в Германии опустились ниже 32%, а в Нидерландах – ниже 25%.
Политик заявил, что подобные решения, по его мнению, усиливают системные проблемы европейской экономики, включая стагнацию, снижение промышленного производства и сокращение рабочих мест. Он также отметил, что ряд стран ЕС, включая Венгрию, выступают против запрета и оспаривают его в судебном порядке.
«Но шансов на победу немного: логика и опора на право в нынешней Европе не в чести», – написал Медведев.
26 января совет ЕС утвердил окончательный запрет на импорт газа из РФ. Согласно документу, импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. Ограничения будут вводиться поэтапно, для действующих контрактов предусмотрен переходный период. Страны ЕС обязаны будут проверять страну происхождения газа перед его ввозом, а к 1 марта 2026 г. представить национальные планы по диверсификации поставок и оценке рисков замещения российского сырья. Компании также должны уведомлять национальные власти и Еврокомиссию о сохраняющихся контрактах на поставку российского газа.
2 февраля Венгрия подала иск к Евросоюзу, оспаривая запрет на импорт энергоносителей из России. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявлял, что Братислава также намерена обратиться в Европейский суд с требованием отменить запрет на импорт российского газа.