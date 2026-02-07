Газета
Главная / Политика /

Axios: первое заседание «Совета мира» состоится 19 февраля

Ведомости

Первое заседание «Совета мира» по сектору Газа запланировано на 19 февраля. Об этом пишет Axios со ссылкой на американского чиновника и дипломатов из четырех стран, входящих в совет.

Собеседники портала заявили, что Белый дом планирует провести встречу участников «Совета мира», чтобы ускорить прогресс по второму этапу соглашения о прекращении огня в Газе между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас». Администрация президента США Дональда Трампа также хочет предложить открыть сбор средств на восстановление анклава.

Заседание может пройти в «Институте мира», который недавно переименовали в «Институт имени Дональда Трампа». Один из источников уточнил, что администрация планирует встречу и начала проверять, какие лидеры смогут принять в ней участие.

Принесет ли мир «Совет мира»

Политика / Международные отношения

22 января представители 19 стран на полях Всемирного экономического форума в Давосе подписали устав «Совета мира». Трамп назвал создание организации великим наследием и заявил, что рассчитывает добиться мира во всем мире. Устав подписали США, Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Пакистан, самопровозглашенное Косово, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.

28 января госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что «Совет мира» не будет заменой ООН. При этом он отметил, что в случае с Газой организация принесла «очень мало пользы, за исключением продовольственной помощи».

