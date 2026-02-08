Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в задержании стрелявшего в Алексеева

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. ФСБ России 8 февраля сообщила о задержании исполнителя покушения в ОАЭ, его выдали России. По данным следствия, подозреваемый Любомир Корба 1960 г. р. выстрелил в генерала три раза и скрылся. Он покинул Россию через несколько часов после преступления. После нападения генерала госпитализировали. Он перенес операции и пришел в сознание.