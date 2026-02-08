Газета
Главная / Политика /

Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в задержании стрелявшего в Алексеева

Президент отметил эффективное сотрудничество по линии спецслужб
Ведомости

Вечером 7 февраля президент России Владимир Путин позвонил президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. Он поблагодарил его за содействие в задержании подозреваемого в покушении на генерал‑лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом сообщил ТАСС спресс‑секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин отметил эффективное сотрудничество спецслужб и помощь в задержании исполнителя. Стороны также обсудили те темы, которые рассматривались в ходе последнего визита Нахайяна в столицу России.

Во время встречи в Москве в январе Путин отметил значительные усилия ОАЭ в урегулировании украинского кризиса и организацию обменов пленными. Особую благодарность российский лидер выразил шейху за обеспечение условий для работы трехсторонней переговорной группы по вопросам безопасности.

Что известно об исполнителях покушения на генерала Владимира Алексеева

Политика / Армия и спецслужбы

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. ФСБ России 8 февраля сообщила о задержании исполнителя покушения в ОАЭ, его выдали России. По данным следствия, подозреваемый Любомир Корба 1960 г. р. выстрелил в генерала три раза и скрылся. Он покинул Россию через несколько часов после преступления. После нападения генерала госпитализировали. Он перенес операции и пришел в сознание.

Подозреваемый в покушении был задержан в ОАЭ. Замоскворецкий суд Москвы 8 февраля арестовал Корбу. Его пособник, гражданин России Виктор Васин 1959 г. р., задержан в Москве. Ему предъявили обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте оружия. Еще одна сообщница, Зинаида Серебрицкая 1971 г. р., причастная к организации нападения, ранее выехала на Украину.

