Безвиз между РФ и Саудовской Аравией могут запустить во второй половине года

Сейчас гражданам России для поездки в Саудовскую Аравию требуется виза, которую можно оформить онлайн или получить по прибытии в аэропорту. Оба варианта позволяют находиться в стране до 90 дней и действуют в течение одного года с возможностью многократного въезда.