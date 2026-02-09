Безвиз между РФ и Саудовской Аравией могут запустить во второй половине года
Соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Саудовской Аравией может вступить в силу во второй половине 2026 г. после завершения всех процедур ратификации. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на полях выставки «Иннопром. Саудовская Аравия».
«Оно в декабре было подписано, мы надеемся, что с учетом всех процедур, ратификации, в середине – во второй половине, уж точно оно заработает, этого года», – пояснил министр (цитата по ТАСС).
Сейчас гражданам России для поездки в Саудовскую Аравию требуется виза, которую можно оформить онлайн или получить по прибытии в аэропорту. Оба варианта позволяют находиться в стране до 90 дней и действуют в течение одного года с возможностью многократного въезда.
27 января сообщалось, что внешний туризм России в 2025 г. вырос на 22%. Общий объем туристического оборота – въездного и выездного – достиг $57 млрд. Россия заняла 16-е место среди 55 крупнейших экономик мира с ВВП по паритету покупательной способности объемом от $500 млрд. Расходы россиян за рубежом составили $48 млрд, что соответствует шестому месту, тогда как поступления от иностранных туристов достигли $8,8 млрд, обеспечив 39-е место.