Лукьянов: БРИКС станет мишенью США, если создаст реальную альтернативу доллару
Создав реальную альтернативу доллару, БРИКС и конкретные страны станут мишенями жесткого давления со стороны США. Об этом главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сообщил «Ведомостям».
По словам Лукьянова, если ключевая цель участников БРИКС – заявлять о своей независимости и не конфликтовать с США, то объединение может превратиться «просто в набор букв». Если же государства найдут способ, как и прежде, обходить стороной прямой конфликт с США, но вместе с тем по-настоящему консолидировать свои, в первую очередь, экономические, потенциалы, то результат может быть позитивным.
«Альтернативное пространство, где можно рассчитываться без доллара, иметь свои какие-то институты внутри себя для решения конкретных проблем – вот это, собственно, должно быть целью БРИКС. Понятно, что в этом случае БРИКС и конкретные страны по-любому станут мишенями очень жесткого давления со стороны США», – отметил Лукьянов.
В январе, согласно источникам Reuters, Центробанк Индии предложил странам БРИКС связать официальные цифровые валюты для упрощения трансграничных торговых и туристических платежей. Инициативу предложили включить в повестку саммита БРИКС в 2026 г. Отмечалось, что связка цифровых валют может сократить зависимость расчетов от доллара США на фоне роста геополитической напряженности.
2 октября президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не ведет антидолларовую кампанию, но сталкивается с ограничениями на расчеты в долларах. По словам российского лидера, страны БРИКС намерены расширять возможности электронных расчетов и торговли.