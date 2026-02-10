Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лукьянов: БРИКС станет мишенью США, если создаст реальную альтернативу доллару

Ведомости

Создав реальную альтернативу доллару, БРИКС и конкретные страны станут мишенями жесткого давления со стороны США. Об этом главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сообщил «Ведомостям».

По словам Лукьянова, если ключевая цель участников БРИКС – заявлять о своей независимости и не конфликтовать с США, то объединение может превратиться «просто в набор букв». Если же государства найдут способ, как и прежде, обходить стороной прямой конфликт с США, но вместе с тем по-настоящему консолидировать свои, в первую очередь, экономические, потенциалы, то результат может быть позитивным.

«Альтернативное пространство, где можно рассчитываться без доллара, иметь свои какие-то институты внутри себя для решения конкретных проблем – вот это, собственно, должно быть целью БРИКС. Понятно, что в этом случае БРИКС и конкретные страны по-любому станут мишенями очень жесткого давления со стороны США», – отметил Лукьянов.

В январе, согласно источникам Reuters, Центробанк Индии предложил странам БРИКС связать официальные цифровые валюты для упрощения трансграничных торговых и туристических платежей. Инициативу предложили включить в повестку саммита БРИКС в 2026 г. Отмечалось, что связка цифровых валют может сократить зависимость расчетов от доллара США на фоне роста геополитической напряженности.

2 октября президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не ведет антидолларовую кампанию, но сталкивается с ограничениями на расчеты в долларах. По словам российского лидера, страны БРИКС намерены расширять возможности электронных расчетов и торговли.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте