Лукьянов: БРИКС станет мишенью США, если создаст реальную альтернативу доллару

По словам Лукьянова, если ключевая цель участников БРИКС – заявлять о своей независимости и не конфликтовать с США, то объединение может превратиться «просто в набор букв». Если же государства найдут способ, как и прежде, обходить стороной прямой конфликт с США, но вместе с тем по-настоящему консолидировать свои, в первую очередь, экономические, потенциалы, то результат может быть позитивным.