Главная / Политика /

Лукьянов: эра двусторонних договоров по контролю над вооружениями окончена

Ведомости

Система контроля над вооружениями, возникшая в 1960-е гг., закончена – все изменилось. Россия и США обладают подавляющим количеством боезарядов и на данный момент не сопоставимы ни с кем другим, и прежняя система нецелесообразна на двустороннем уровне. Об этом заявил «Ведомостям» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Лукьянов выразил мнение, что международная обстановка ставит множество вопросов о будущем всех режимов в этой сфере, в том числе договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. Он привел в пример операцию США в Венесуэле в начале года, когда был похищен президент страны Николас Мадуро.

«В таких условиях та же Бразилия, например, может сказать: "А какие у нас вообще гарантии после того, что мы увидели?" И постепенно все страны понимают, что наращивание своих военных возможностей жизненно необходимо», – отметил он.

5 февраля истек срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). 6 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о готовности Москвы к любому развитию событий после окончания действия договора. По словам министра, страна предпочитает диалог. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что РФ и США понимают важность скорейшего начала диалога, добавив, что «каких-то неформальных продлений в такой области вряд ли можно себе представить».

