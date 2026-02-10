Лукьянов: эра двусторонних договоров по контролю над вооружениями окончена

5 февраля истек срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). 6 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о готовности Москвы к любому развитию событий после окончания действия договора. По словам министра, страна предпочитает диалог. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что РФ и США понимают важность скорейшего начала диалога, добавив, что «каких-то неформальных продлений в такой области вряд ли можно себе представить».