Лавров призвал не впадать в восторг от действий Трампа по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не воспринимать восторженно действия президента США Дональда Трампа из-за того, что он «поставил на место» европейцев и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом об заявил в эфире телеканала НТВ.

«Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там», – добавил он.

Лавров отметил, что переговоры в Абу-Даби продолжаются, однако впереди еще большая дистанция.

Глава МИД РФ в интервью также заявил, что Вашингтон вряд ли станет оказывать поддержку европейским интернациональным силам, которые могут появиться на территории Украины. По его словам, так называемые гарантии безопасности, которых Киев добивается от Европы и США, не могут быть предоставлены Украине в ее нынешнем виде.

В Абу-Даби 4–5 февраля прошел второй раунд переговоров по мирному урегулированию с участием России, США и Украины. Обсуждения велись в закрытом режиме.

После завершения переговоров Трамп заявил, что США почти добились урегулирования конфликта на Украине. Он также отметил, что после «очень хороших переговоров» что-то должно скоро произойти.

