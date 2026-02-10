Шойгу: США приглашают КНР к ядерным переговорам, но игнорируют Лондон и Париж
США предлагают создать новую архитектуру контроля над ядерными вооружениями с участием Китая, при этом не поднимая вопрос о подключении к этому вопросу Франции и Великобритании. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью «Коммерсанту».
По словам Шойгу, Вашингтон продвигает идею «некой новой архитектуры», основанной на многостороннем документе, но на практике о реальной многосторонности речи не идет. «Ключевым условием США является подключение к переговорам [по контролю над вооружениями] Китая, в то время как о необходимости участия в них Лондона и Парижа в Вашингтоне умалчивают», – заявил он.
Шойгу отметил, что заявления американской администрации о готовности совместно с Россией укреплять стратегическую стабильность остались, по его оценке, на уровне популистских лозунгов. Секретарь Совбеза РФ заявил, что Россия не уклонялась от своих обязательств в области стратегической стабильности в отличие от США. По его словам, Вашингтон последовательно подрывал договорно-правовую основу контроля над вооружениями.
В то же время Шойгу заявил, что Москва остается открытой к рассмотрению инициатив по формированию новой договорно-правовой базы в области глобальной стабильности при наличии соответствующих условий.
5 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США намерены обсудить с РФ перспективы выработки нового соглашения по стратегическим вооружениям на смену ДСНВ.
6 февраля госсекретарь США Марко Рубио отметил, что прежняя система контроля над вооружениями перестала соответствовать текущей реальности, поскольку Китай за последние годы увеличил свой ядерный потенциал. Это, по мнению Вашингтона, требует пересмотра подхода к стратегической стабильности с учетом возможностей Пекина.
В Китае на это высказывание Рубио заявили что Пекин считает несправедливым и необоснованным стремление США на текущем этапе подключить Китай к российско-американским ядерным переговорам. В посольстве отметили, что позиция Пекина по трехсторонним переговорам с США и Россией остается неизменной, а ядерный потенциал Китая «никоим образом не находится на том же уровне, что у США».