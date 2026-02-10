Шойгу: США приглашают КНР к ядерным переговорам, но игнорируют Лондон и Париж

По словам Шойгу, Вашингтон продвигает идею «некой новой архитектуры», основанной на многостороннем документе, но на практике о реальной многосторонности речи не идет. «Ключевым условием США является подключение к переговорам [по контролю над вооружениями] Китая, в то время как о необходимости участия в них Лондона и Парижа в Вашингтоне умалчивают», – заявил он.