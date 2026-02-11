Лавров: переговоры любят тишину
Россия хранит вежливое молчание насчет встречи России, США и Украины в Абу-Даби, так как «переговоры, если ты нацелен на результат, любят тишину». Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью в рамках проекта «Эмпатия Манучи».
«Если ты на каждом углу комментируешь, высказываешь какие-то свои предположения, значит, ты хочешь либо сорвать эти переговоры, либо (что одно и то же) свалить на партнера вину в отсутствии гибкости», – отметил министр.
Лавров обратил внимание на встречу в Анкоридже, где был найден баланс жизненно важных интересов России и русских, живущих на освобожденных территориях, и США, «которые в тот момент искренне хотели помочь урегулировать этот кризис, проявив, в отличие от всех других западных стран, понимание его первопричин».
«Сейчас Зеленский и его кураторы из Лондона, Парижа, Брюсселя и Берлина пытаются все это "перелопатить" в свою пользу», – отметил глава МИДа РФ.
4–5 февраля В Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров по мирному урегулированию. Обсуждения велись в закрытом режиме. Зеленский после их завершения анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время, не уточнив сроки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 февраля говорил, что конкретных дат очередного раунда переговоров между представителями России, Украины и США пока нет.
7 февраля Зеленский заявил, что Киев будет информировать европейских партнеров о состоянии переговоров с РФ и США в Абу-Даби по урегулированию конфликта и реальных перспективах переговорного процесса.