Главная / Политика /

Песков усомнился в использовании Telegram для связи на фронте

Контакты с руководством мессенджера ведутся, но законы надо выполнять
Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты с представителями Telegram продолжаются, но если реакции не последует, Роскомнадзор будет действовать в рамках закона. Он также усомнился, что российские бойцы на фронте пользуются мессенджером. Вчера ведомство сообщило, что продолжит ограничивать работу тех сервисов, что не исполняют законы.

«Мы знаем, что ведутся контакты с людьми из Telegram. Но если реакции не последует, то РКН принимает меры в соответствии с нашим законодательством. Здесь можно только выразить сожаление. Здесь нет ничего хорошего, но закон надо выполнять», – подчеркнул представитель Кремля.

Песков также заявил, что сложно представить использование Telegram для обеспечения фронтовой связи. Ранее военные блогеры писали, что замедление мессенджера негативно отразится на коммуникации бойцов в зоне спецоперации и координации сбора гуманитарной помощи.

Эксперты прогнозируют мягкое падение рекламы в Telegram из-за его ограничений

Медиа

«Не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или другого мессенджера», – отметил Песков, оговорившись, что не является специалистом в этом вопросе и его лучше адресовать в Минобороны.

9 и 10 февраля российские пользователи сообщали о перебоях в работе Telegram. Пользователи жаловались на долгую загрузку сообщений, фото- и видеоконтента. Как уточнили на этом фоне в РКН, ключевые требования законодательства к платформам включают размещение серверов на территории РФ, защиту персональных данных, противодействие мошенничеству, экстремизму и терроризму. И к тем сервисам, которые не исполняют законы, будут применяться последовательные ограничения.

После этого основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что платформа выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни. «Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением», – написал он.

