Песков усомнился в использовании Telegram для связи на фронте

9 и 10 февраля российские пользователи сообщали о перебоях в работе Telegram. Пользователи жаловались на долгую загрузку сообщений, фото- и видеоконтента. Как уточнили на этом фоне в РКН, ключевые требования законодательства к платформам включают размещение серверов на территории РФ, защиту персональных данных, противодействие мошенничеству, экстремизму и терроризму. И к тем сервисам, которые не исполняют законы, будут применяться последовательные ограничения.