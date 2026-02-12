Захарова: представители России не будут участвовать в заседании «Совета мира»

Представитель Кремля Дмитрий Песков 11 февраля рассказал «Ведомостям», что в графике президента РФ Владимира Путина нет поездки на заседание «Совета мира». Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт также сообщила «Ведомостям», что Лукашенко получил приглашение от американской стороны посетить США на первое заседание «Совета мира». Но это мероприятие наложилось на другие в графике главы государства.