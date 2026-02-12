Захарова: представители России не будут участвовать в заседании «Совета мира»
Представители России не будут участвовать в первом заседании «Совета мира» по Газе, организованном президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
«Россия не будет представлена на заседании "Совета мира"», – сказала она.
Представитель Кремля Дмитрий Песков 11 февраля рассказал «Ведомостям», что в графике президента РФ Владимира Путина нет поездки на заседание «Совета мира». Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт также сообщила «Ведомостям», что Лукашенко получил приглашение от американской стороны посетить США на первое заседание «Совета мира». Но это мероприятие наложилось на другие в графике главы государства.
22 января представители 19 стран на полях Всемирного экономического форума в Давосе подписали устав «Совета мира». Трамп назвал создание организации великим наследием и заявил, что рассчитывает добиться мира во всем мире. Устав подписали США, Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Пакистан, самопровозглашенное Косово, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.