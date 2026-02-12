Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: у России есть понимание о новом раунде переговоров с США и Украиной

Ведомости

У Кремля есть понимание о новом раунде переговоров с Киевом и Вашингтоном, он может состояться в скором времени. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он добавил, что о месте проведения следующей встречи будет объявлено позже.

«Как мы и говорили, мы рассчитываем, что следующий раунд произойдет уже скоро. По месту также вас ориентируем», – добавил Песков.

4–5 февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по мирному урегулированию. Обсуждения велись в закрытом режиме. Президент Украины Владимир Зеленский после их завершения анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время, не уточнив сроки. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что на второй встрече делегации обсуждали механизмы и способы практической имплементации мирного соглашения.

Bloomberg 11 февраля писал, что Зеленский принял предложение США провести 17 или 18 февраля очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта с Россией. На встрече переговорщики сосредоточатся на вопросе территорий, а также на предложении США по созданию свободной экономической зоны в Восточном Донбассе.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте