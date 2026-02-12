Песков: у России есть понимание о новом раунде переговоров с США и Украиной
У Кремля есть понимание о новом раунде переговоров с Киевом и Вашингтоном, он может состояться в скором времени. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он добавил, что о месте проведения следующей встречи будет объявлено позже.
«Как мы и говорили, мы рассчитываем, что следующий раунд произойдет уже скоро. По месту также вас ориентируем», – добавил Песков.
4–5 февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по мирному урегулированию. Обсуждения велись в закрытом режиме. Президент Украины Владимир Зеленский после их завершения анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время, не уточнив сроки. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что на второй встрече делегации обсуждали механизмы и способы практической имплементации мирного соглашения.
Bloomberg 11 февраля писал, что Зеленский принял предложение США провести 17 или 18 февраля очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта с Россией. На встрече переговорщики сосредоточатся на вопросе территорий, а также на предложении США по созданию свободной экономической зоны в Восточном Донбассе.