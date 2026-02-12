Песков: у России есть понимание о новом раунде переговоров с США и Украиной

4–5 февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по мирному урегулированию. Обсуждения велись в закрытом режиме. Президент Украины Владимир Зеленский после их завершения анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время, не уточнив сроки. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что на второй встрече делегации обсуждали механизмы и способы практической имплементации мирного соглашения.