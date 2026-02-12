Представитель МИД Франции посещал Минск и встречался с замглавы МИД Белоруссии

10 февраля президент Франции Эммануэль Макрон рассказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что предложил европейским коллегам возобновить диалог с Россией, а сам Париж уже восстановил каналы обсуждения ряда вопросов с Москвой на техническом уровне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что между странами осуществляются контакты, а «низводить отношения до нулевого состояния нелогично и контрпродуктивно».