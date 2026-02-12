Представитель МИД Франции посещал Минск и встречался с замглавы МИД Белоруссии
Представитель МИД Франции Брис Рокфей 5-6 февраля прилетал в Минск, чтобы встретиться с заместителем министра иностранных дел Белоруссии Игорем Секретой, а также провести консультации с представителями экспертно-аналитического сообщества, передает «БелТА».
«Белорусская сторона поддерживает регулярные рабочие контакты как с Францией, так и с другими западными государствами. При этом диалог как по двусторонним каналам, так и на полях многосторонних мероприятий зачастую имеет конфиденциальный характер», – заявил агентству пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Воронков.
Ранее о визите высокопоставленного французского дипломата в Белоруссию писало издание Le Monde.
10 февраля президент Франции Эммануэль Макрон рассказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что предложил европейским коллегам возобновить диалог с Россией, а сам Париж уже восстановил каналы обсуждения ряда вопросов с Москвой на техническом уровне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что между странами осуществляются контакты, а «низводить отношения до нулевого состояния нелогично и контрпродуктивно».
4 февраля издание L’Express писало, что советник Макрона Эммануэль Бонн посетил Москву, где провел переговоры с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым.