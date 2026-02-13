Газета
Главная / Политика /

Песков: Москва не нуждается в представительстве Минска в Совете мира

Ведомости

Москва не нуждается в том, чтобы Минск представлял интересы России на Совете мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если речь пойдет действительно о Газе и о об израильско-палестинском урегулировании, то здесь, наверное, важно, что до сих пор Россия остается единственной страной, в мире, которая приняла решение выделить $1 млрд на помощь Палестине», – добавил он.

Песков отметил, что МИД РФ прорабатывает вопросы по совету в месте с партнерами и союзниками. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Белоруссия – союзное государство, и такой формат подразумевает координацию по широкому кругу вопросов, в том числе и внешнеполитическим.

Новость дополняется

