Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дмитриев: Европа начинает менять свой подход из-за взаимодействия РФ и США

Ведомости

Европа начинает менять подход, опасаясь взаимодействия России и США. Об этом заявил спецпредставитель президент РФ Кирилл Дмитриев в Telegram-канале. Так он прокомментировал стремление президента Франции Эммануэля Макрона возобновить диалог с РФ.

13 февраля канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал превосходство России над Евросоюзом, несмотря на разрыв в экономических возможностях. По его словам, совокупный ВВП Евросоюза почти в десять раз превышает российский, однако это не отражается на реальном политическом и военном влиянии. 

12 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о поддержке инициативы Макрона при условии обеспечения прозрачности в отношениях между союзниками.

Ранее Макрон заявил, что предложил европейским партнерам возобновить диалог с Россией. По его словам, Париж уже возобновил технические контакты с Москвой по ряду вопросов. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте