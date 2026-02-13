Дмитриев: Европа начинает менять свой подход из-за взаимодействия РФ и США

13 февраля канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал превосходство России над Евросоюзом, несмотря на разрыв в экономических возможностях. По его словам, совокупный ВВП Евросоюза почти в десять раз превышает российский, однако это не отражается на реальном политическом и военном влиянии.