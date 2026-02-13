Дмитриев: Европа начинает менять свой подход из-за взаимодействия РФ и США
Европа начинает менять подход, опасаясь взаимодействия России и США. Об этом заявил спецпредставитель президент РФ Кирилл Дмитриев в Telegram-канале. Так он прокомментировал стремление президента Франции Эммануэля Макрона возобновить диалог с РФ.
13 февраля канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал превосходство России над Евросоюзом, несмотря на разрыв в экономических возможностях. По его словам, совокупный ВВП Евросоюза почти в десять раз превышает российский, однако это не отражается на реальном политическом и военном влиянии.
12 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о поддержке инициативы Макрона при условии обеспечения прозрачности в отношениях между союзниками.
Ранее Макрон заявил, что предложил европейским партнерам возобновить диалог с Россией. По его словам, Париж уже возобновил технические контакты с Москвой по ряду вопросов.